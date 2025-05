Canto per Santa Rosalia | il Teatro Massimo celebra la Santuzza a 400 anni dal primo Festino

Il Teatro Massimo di Palermo si prepara a un'estate indimenticabile, celebrando i 400 anni dal primo festino di Santa Rosalia! Il 22 giugno, la nuova commissione musicale porterà in scena un omaggio vibrante alla santuzza, un simbolo di resilienza e identità per la città. Un evento che non solo onora la tradizione, ma si inserisce in un trend di riscoperta delle nostre radici culturali. Non perdere l'opportunità di vivere questa esperienza unica!

Con una nuova commissione musicale dedicata a Santa Rosalia, il Teatro Massimo di Palermo dà il via il 22 giugno al programma di concerti e spettacoli dell'estate 2025. L'inaugurazione della stagione, alle ore 21:00 in Sala Grande, è dedicata a Santa Rosalia, patrona di Palermo, in occasione.

"Santa Rosalia Patrona di Palermo", a Villa Niscemi una mostra di pittura e scultura

Il 19 maggio, presso Villa Niscemi, si inaugurerà la mostra di pittura e scultura "XII secolo, incoronazione di Ruggero II", promossa dall'associazione Ulite con il patrocinio del Comune di Palermo.

Estate al Teatro Massimo, tra omaggi alla Santuzza, musica nei quartieri e cinema: ecco il programma

Canto lirico, danza e l’omaggio a Santa Rosalia: ha inizio l’Estate del Teatro Massimo di Palermo CLICCA PER IL VIDEO

Presentato il programma della stagione estiva del Teatro Massimo di Palermo

