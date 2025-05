Cantine all' aperto giornata di degustazioni alla scoperta delle produzioni locali

Sabato 7 giugno, il Parco Fornace Marzocchi si trasforma in un palcoscenico per i sensi con "Cantine all’aperto". Un'iniziativa che celebra l’eccellenza delle produzioni locali, in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier Romagna. Scopri vini straordinari e piatti tipici, mentre il trend del “km zero” continua a conquistare gli appassionati. Un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura enogastronomica della nostra terra!

Sabato 7 giugno nella cornice del parco Fornace Marzocchi torna "Cantine all’aperto", iniziativa organizzata da Incanto – Il Giardino del Gusto in collaborazione con Associazione italiana sommelier (Ais) Romagna. Nel corso del pomeriggio, che avrà inizio alle ore 17.30, saranno celebrate le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cantine all'aperto, giornata di degustazioni alla scoperta delle produzioni locali

