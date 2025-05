Cantieri tram il Comune aumenta di 220mila euro i contributi per le attività colpite

...a un contributo complessivo di 300mila euro. Questo intervento non solo sostiene le attività locali, ma rappresenta anche una risposta concreta al trend di rigenerazione urbana che investe le città italiane. Investire in infrastrutture moderne è fondamentale per il futuro economico e sociale di Bologna. Scopri come questi fondi possono cambiare il volto della tua comunità!

Bologna, 30 maggio 2025 – Cantieri per il tram in tutta la città, il Comune aumenta i contributi per le attività economiche interessate dai lavori in zona Pontelungo-Santa Viola. L’amministrazione, chiudendo il bando, ha annunciato di aver finanziato tutti i 107 progetti arrivati. Quindi, dagli 80mila euro inizialmente stanziati, l’ente è passato a 300mila euro. Il bando era finalizzato a valorizzare e innovare la rete commerciale di vicinato, per la concessione di contributi alle piccole e micro imprese interessate dai cantieri della linea rossa del tram in zona Pontelungo-Santa Viola al quartiere Borgo Panigale-Reno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantieri tram, il Comune aumenta di 220mila euro i contributi per le attività colpite

Tram a Bologna, ecco tutti i cantieri e le tempistiche. La nostra guida

Scopri la nostra guida ai cantieri del tram a Bologna: dall'area di Borgo Panigale alla Fiera, passando per Corticella, Bolognina e il centro storico.

Cerca Video su questo argomento: Cantieri Tram Comune Aumenta Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Tre anni di mandato Lepore: il racconto alla città; Tram, a Padova settanta cantieri in estate: «Negozi e imprese in difficoltà». 🔗Cosa riportano altre fonti

Cantieri tram, il Comune aumenta di 220mila euro i contributi per le attività colpite

ilrestodelcarlino.it scrive: Il bando riguardava la zona Pontelungo-Santa Viola dove ci sono i lavori per la linea rossa. L’amministrazione, chiudendo il bando, ha annunciato di aver finanziato tutti i 107 progetti arrivati. Lo s ...

Cantieri del tram, via alle richieste di agevolazione per i negozi delle vie interessate dai lavori. Chi può ottenerle e come funziona

Secondo msn.com: PADOVA - Per i commercianti e gli artigiani padovani che hanno le loro attività nelle strade dove ci sono (e ci sono stati) i cantieri del tram sono disponibili i moduli per richiedere al Comune ...

Cura del ferro per Brescia. Cantieri al via per la linea T2 del tram e linea T3 a caccia di fondi

Scrive msn.com: Il Comune batte cassa: servono 238 milioni di euro. La Loggia ha approvato l’istanza di finanziamento che sarà presentata al ministero. Il progetto redatto da Brescia Mobilità prevede un investimento ...