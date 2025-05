Cantieri e viabilità riaperto dopo i lavori il sottopasso autostradale lungo via Cervese

Riapre il sottopasso autostradale lungo via Cervese: un respiro di sollievo per la viabilità locale! Dopo giorni di disagi, la fine dei lavori segna un passo importante verso una mobilità più fluida. In un periodo in cui le infrastrutture si rivelano fondamentali per la ripresa post-pandemia, questo intervento di Hera rappresenta un modello di efficienza e attenzione alle esigenze dei cittadini. La strada è finalmente libera!

Una bella notizia considerati i disagi degli scorsi giorni, come preannunciato da Hera, nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, il sottopasso autostradale di Villachiaviche, all'intersezione con via Calcinaro e via San Giorgio, è stato riaperto al traffico. Sono quindi terminati i lavori Hera.

Via Cervese, chiude il sottopasso autostradale per i lavori per le nuove condotte di acqua e gas

Da lunedì 26 maggio, via Cervese a Cesena chiuderà il sottopasso autostradale per circa una settimana, in occasione dei lavori per nuove condotte di acqua e gas.

