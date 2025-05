Cantiere Pnrr al Vandini | lavori il 6 e 7 giugno

Il cantiere PNRR all'ospedale di Argenta è pronto a dare il via a una nuova era! Il 6 e 7 giugno si avvieranno i lavori per il nuovo padiglione, un passo fondamentale verso la modernizzazione della sanità. Questo progetto non solo migliorerà i servizi, ma rappresenta anche un tassello cruciale nel contesto del rilancio economico post-pandemia. I cittadini possono davvero guardare al futuro con speranza: un investimento che cambia le vite!

Nell’ospedale di Argenta sono al nastro di partenza i lavori di fondazione del nuovo padiglione del cantiere Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 giugno, l’impresa esecutrice Gemmo ha programmato l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del getto della platea di fondazione del nuovo padiglione ospedaliero. Al fine di accelerare i tempi di completamento e ridurre al minimo i disagi per utenti, operatori del presidio e fornitori, è previsto il transito dei mezzi di cantiere sia in entrata che in uscita da via Cristo e via Benati. Si precisa che via Benati sarà riservata esclusivamente ai mezzi a servizio del cantiere e sarà interdetto ad altri fornitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantiere Pnrr al Vandini: lavori il 6 e 7 giugno

Cantiere del Pnrr sequestrato dai carabinieri

Un'imponente operazione dei carabinieri ha portato al sequestro di un cantiere del Pnrr a Foligno, dedicato alla riqualificazione di un'area sportiva.

