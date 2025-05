Cantalamessa | Il centrosinistra lasci la Campania dopo i fallimenti

Gianluca Cantalamessa lancia un appello carico di provocazione: il centrosinistra deve “tornare a casa” dopo i fallimenti in Campania. Con le elezioni all'orizzonte, il centrodestra si presenta unito e pronto a rilanciare la regione, che ha sofferto a lungo sotto la gestione attuale. È il momento di una nuova era, dove la politica può finalmente rispondere ai bisogni reali dei cittadini. Riuscirà il centrodestra a capitalizzare questa opportunità?

Tempo di lettura: 3 minuti “ Il centrodestra è unito e saprà trovare una sintesi sul nome in un periodo che va verso le elezioni in cui è positivo che il centrosinistra torni a casa e che De Luca lasci la politica, visti i danni che ha fatto in materia di finanziamenti Ue, sanità e trasporti”. Lo ha detto Gianluca Cantalamessa, senatore della Lega e commissario a Napoli del partito, a margine della presentazione dei nuovi rappresentanti territoriali della Lega nella provincia partenopea. “ A me non interessa – ha detto Cantalamessa – a chi va la candidatura per diventare presidente della Regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cantalamessa: “Il centrosinistra lasci la Campania dopo i fallimenti”

Cerca Video su questo argomento: Cantalamessa Centrosinistra Lasci Campania Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Divieto trasferta ai tifosi campani, On. Cantalamessa: "Non è punizione. Ieri sentito Gravina"

Come scrive msn.com: L’onorevole Gianluca Cantalamessa, Presidente della Commissione ... per parlare del divieto di trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania: "Da tifosissimo del Napoli e da Presidente ...

NdC: "Nel centrosinistra in Campania c'è chi lavora a disfare

Riporta msn.com: andiamo avanti con la costruzione di una lista competitiva", conclude la segretaria provinciale NdC. L'articolo NdC: "Nel centrosinistra in Campania c'è chi lavora a disfare proviene da OttoPagine.

Elezioni in Campania. Le reazioni del centrosinistra

Da ilmattino.it: appena giunto al comitato elettorale del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania. «Le primarie sono state la carta più importante che abbiamo saputo giocare - ha ...