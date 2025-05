Canottaggio l’Italia piazza tre barche su quattro in finale A agli Europei di Plovdiv

L'Italia continua a brillare nel canottaggio! Con tre barche su quattro qualificate per la finale agli Europei di Plovdiv, la nostra nazionale dimostra un talento straordinario in un momento in cui le specialità olimpiche stanno guadagnando sempre più attenzione. Questo successo sottolinea l’impegno e la preparazione degli atleti italiani, pronti a lasciare il segno nel panorama sportivo internazionale. La sfida per la medaglia è appena iniziata!

Seconda mattinata di gare a Plovdiv, in Bulgaria, per gli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio. Continua l’eccellente percorso dell a nazionale italiana che, sulle quattro barche in gara nel programma odierno, qualifica tre equipaggi in finale A e uno in finale B. CANOTTAGGIO . SPECIALITÀ OLIMPICHE Nella semifinale del due senza maschile Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato chiudono al secondo posto, staccati di 0.72 dal tandem spagnolo Canalejo Pazos-Garcia Ordonez, vincitori in 6: 19.87, e davanti, per 0.29, agli svizzeri Jonah Ploch e Patrick Brunner. Nel doppio senior maschile Gabriel Soares e Niels Torre concludono la loro prova al terzo posto e portano ad otto le barche azzurre qualificate all’atto conclusivo della rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, l’Italia piazza tre barche su quattro in finale A agli Europei di Plovdiv

