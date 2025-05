Cani sequestrati a Trecastelli adesso si possono adottare Tanti pelosetti cercano casa

I cuori di Trecastelli si aprono per dare una nuova vita a tanti amici a quattro zampe! Barbie, Onda e gli altri pelosetti salvati cercano famiglie pronte ad amarli. Questo è un momento cruciale: l’adozione non è solo un gesto di generosità , ma un passo verso un futuro più empatico e responsabile. Unisciti a questo trend di amore e solidarietà , fai la tua parte e porta a casa un nuovo compagno! ????

ANCONA – Si chiamano Barbie, Onda, Baila, Alba, Oki, Pilar, Ombretta, Hermione, Tramontana, Beatrice, Sofia, Ellie, Sue Ellen, Elena, Madia, Luce, Diana, Antonella, Havana, Juliet e Ussi. Sono alcuni dei cani salvati dal canile di Trecastelli, quello che a gennaio di quattro anni fa i carabinieri.

