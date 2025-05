Campus Bio-Medico | microbiota elemento chiave della salute

Il microbiota intestinale è il nuovo protagonista della salute! Al convegno del Campus Bio-Medico di Roma, esperti hanno sottolineato quanto nutrizione, ambiente e stile di vita influenzino questo ecosistema invisibile. Un tema sempre più rilevante, che ci invita a riflettere su come le scelte quotidiane possano migliorare il nostro benessere. Scoprire il potere del microbiota potrebbe essere la chiave per una vita sana e duratura! Non perdere questa opportunità di conoscenza.

Milano, 30 mag. (askanews) - Nutrizione, ambiente e stile di vita contano. E molto. È il messaggio emerso dal convegno "L'armonia invisibile: il microbiota tra ambiente e salute", promosso dal Policlinico Universitario Campus Bio-Medico all'Istituto Luigi Sturzo di Roma. Al centro, il microbiota intestinale. Non più tema da addetti ai lavori, ma nodo cruciale per la salute pubblica. "La ricerca sul microbiota si fa da oltre 15 anni, ma ci sono delle tappe a mio avviso importanti - afferma Michele Cicala, direttore della Gastroenterologia del Campus - e in questo momento forse la cosa più importante è cercare di portare a termine la comprensione dell'interplay tra ambiente e microbiota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Campus Bio-Medico: microbiota elemento chiave della salute

Campus Bio-Medico, confermati Tosti e Sormani: nuovo consiglio di amministrazione fino al 2027

Il Campus Bio-Medico di Roma mantiene la sua leadership con la conferma di Carlo Tosti come presidente e Paolo Sormani come amministratore delegato e direttore generale.

Cerca Video su questo argomento: Campus Bio Medico Microbiota Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Campus Bio-Medico: microbiota, ambiente e salute, ecco cosa li lega; Microbiota fondamentale per il benessere, studio svela il perché; Stress, sonno e rumore influenzano il microbiota intestinale; Microbiota fondamentale per il benessere, studio svela il perché. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Campus Bio-Medico: microbiota elemento chiave della salute

Secondo askanews.it: Milano, 30 mag. (askanews) – Nutrizione, ambiente e stile di vita contano. E molto. È il messaggio emerso dal convegno “L’armonia invisibile: il microbiota tra ambiente e salute”, promosso dal Policli ...

Campus Bio-Medico: microbiota, ambiente e salute, ecco cosa li lega

Segnala askanews.it: Milano, 29 mag. (askanews) – Nutrizione, ambiente e stile di vita contano. E molto. È il messaggio emerso dal convegno “L’armonia invisibile: il microbiota tra ambiente e salute”, promosso dal Policli ...

Microbiota fondamentale per il benessere, studio svela il perché

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - La nutrizione e i fattori ambientali sono decisivi per il benessere generale della persona. Per questo la Fondazione Policlinico Universitario ...