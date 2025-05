Campogalliano Tommy Togni porta in scena Ricordi di un cacciatore di zanzare di Carlo Gregori

Martedì 3 giugno, la piazza del Castello di Campogalliano si trasformerà in un palcoscenico vibrante con "Ricordi di un cacciatore di zanzare", una pièce di Tommy Togni ispirata all'opera di Carlo Gregori. In un'epoca in cui la risata è una preziosa alleata contro lo stress quotidiano, questo spettacolo ci invita a riflettere sull'assurdità della vita. Non perdere l'occasione di riscoprire il potere dell'umorismo, un antid

Martedì 3 giugno alle 21 in piazza del Castello a Campogalliano, per la rassegna comunale “Martedì in centro, la delizia ritrovata”, andrà in scena lo spettacolo “Ricordi di un cacciatore di zanzare” tratto dal racconto comico di Carlo Gregori, scrittore e giornalista modenese: un infallibile. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Campogalliano, Tommy Togni porta in scena “Ricordi di un cacciatore di zanzare” di Carlo Gregori

Musica live, cinema e spettacoli. Dodici martedì di cultura e risate. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online