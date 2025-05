Campo Volontariato e Antimafia Dalla confisca alla vita Scoprire e valorizzare i beni confiscati

Dal 6 all'8 giugno, un'opportunità unica per scoprire il potere trasformativo dei beni confiscati alle mafie! Il Campo di Volontariato e Antimafia, organizzato da San Nicola ETS, Semi di Vita e Libera Puglia, non è solo un evento, ma un viaggio per dare nuova vita a luoghi dimenticati. Unisciti a noi per imparare come il volontariato possa essere un’arma contro l’illegalità. Scopri come ogni bene può rinascere e diventare simbolo di speranza!

Dal 6 all’8 giugno, Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS, Semi di Vita Società Cooperativa sociale e Libera Puglia organizzano il Campo Volontariato e Antimafia dal titolo “Dalla confisca alla vita. Scoprire e valorizzare i beni confiscati”. Incontri, esperienze e laboratori. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Campo Volontariato e Antimafia “Dalla confisca alla vita. Scoprire e valorizzare i beni confiscati”

Scatti di valore: si conclude il progetto che celebra la vita e il volontariato

Si conclude con un grande successo la XIV edizione di "Scatti di valore", un progetto che celebra la vita e il volontariato.

Cerca Video su questo argomento: Campo Volontariato Antimafia Confisca Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Al via il campo di volontariato sul terreno confiscato alla ‘ndrangheta

Scrive umbria24.it: il campo di volontariato, impegno e formazione sul bene confiscato ... «Decine di ragazzi e ragazze, ogni anno, diventano protagonisti dell’antimafia sociale scoprendo la bellezza del nostro ...

Sequestro confisca antimafia e diritti dei terzi (ipoteca pignoramento)

Segnala fanpage.it: 8579 ha stabilito che le prescrizioni, relative al regolamento del rapporto tra misure di prevenzione antimafia (come sequestro, confisca ecc.) e dritti reali a favore di terzi, dettate dall’art.

Antimafia dispone confisca beni Matacena per 10 mln

Scrive ansa.it: La Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di sequestro e confisca di beni, emesso dalla Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria, nei confronti dell ...