L'Inter Primavera conquista il titolo di campione d'Italia, battendo la Fiorentina 3-0 in una finale che ha messo in luce il talento dei giovani nerazzurri. Questo undicesimo trionfo non solo celebra un'intera generazione di calciatori promesse, ma sottolinea anche la crescente competitività del vivaio italiano. In un contesto dove le squadre cercano talenti giovani, l'Inter si conferma un modello di eccellenza da seguire. Scopri di più su questi futuri campioni!

Campionato Primavera, l’Inter è campione d’Italia: il resoconto della finale giocata contro la Fiorentina. L’ Inter Primavera è campione d’Italia per l’undicesima volta nella sua storia. I nerazzurri di Zanchetta trionfano a Firenze travolgendo la Fiorentina con un secco 0-3 in una finale senza storia. I viola avevano eliminato la Juve Primavera al primo turno dei playoff. Gara dominata dall’inizio alla fine e scudetto alzato al cielo nella casa dei rivali, davanti a uno stadio tutto colorato di viola. Per l’ Inter, un’annata da incorniciare nel settore giovanile, dopo una grande Regular Season. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Campionato Primavera, l’Inter è campione d’Italia! Battuta in finale la Fiorentina che aveva eliminato la Juve: il resoconto

