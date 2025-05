Campionato Primavera Fiorentina Inter 0-3! Inter Campione d’Italia per l’undicesima volta nella sua storia

L'Inter si laurea Campione d’Italia della Primavera per l'undicesima volta, battendo la Fiorentina 3-0! Un trionfo che esalta non solo il talento dei giovani calciatori, ma anche la solidità di una società che investe nel futuro. Questo successo si inserisce in un trend crescente, dove le giovanili stanno diventando sempre più fucine di talenti pronti a brillare in prima squadra. Un bel messaggio per il calcio italiano!

Dopo aver concluso una brillante regular season al secondo posto con 74 punti, la formazione Primavera dell'Inter guidata da Andrea Zanchetta, e in seguito alla grande vittoria ai rigori in semifinale contro il Sassuolo, i nerazzurri si sono laureati campioni d'Italia superando 3-0 la .

Campionato Primavera 1, 37ª giornata classifica e risultati. Inter davanti!

Nella 37ª giornata del Campionato Primavera 1, l'Inter conquista tre punti fondamentali battendo la Sampdoria e consolidando la sua corsa verso il secondo posto e i playoff.

La Fiorentina perde un’altra finale, al Viola Park l’Inter vince 3-0 ed è campione d’Italia Primavera

Sfuma sul più bello il sogno tricolore della Fiorentina Primavera, sconfitta in finale nel Campionato Primavera 1 da un'ottima Inter Primavera. Nonostante una prestazione generosa e combattiva, i giov