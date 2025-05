Campionato italiano di Pankration | l' Artagon Foggia sul podio è terza in classifica

Il Campionato Italiano di Pankration ha portato sul podio l'Artagon Foggia, che si è classificata terza in un evento storico tenutosi al Palavesuvio di Ponticelli. Questa disciplina, che affonda le radici nell'antica Grecia, sta vivendo un momento di rinascita nel panorama sportivo italiano, richiamando l'attenzione su valori come la determinazione e il rispetto. Scoprire il mondo del pankration significa riscoprire una tradizione millenaria in chiave contemporanea!

Domenica 25 maggio, nella suggestiva cornice del Palavesuvio di Ponticelli, nel Napoletano, si sono svolti i Campionati Italiani di Pankration FIJLKAM, l'antica e nobile disciplina delle Olimpiadi dell'antica Grecia, oggi rievocata in chiave sportiva e moderna.

Campionato nazionale di Pankration, due medaglie d’oro per gli atleti dell’Athlon Lecce

L'Athlon Pankration Lecce si è distinta nel recente campionato nazionale, tenutosi al Palavesuvio di Napoli, conquistando due medaglie d'oro grazie alle eccezionali performance dei suoi atleti.

