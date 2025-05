Campionato italiano a Castiglione della Pescaia ’Interautostradali’ Tre giorni di sfide

Un weekend all’insegna della sportività in Maremma! L’ottantaquattresima edizione dei Campionati Interautostradali di ciclismo ha riunito atleti delle principali concessionarie italiane, trasformando Castiglione della Pescaia in un palcoscenico per sfide mozzafiato. Questo evento non solo celebra il ciclismo, ma promuove anche l'importanza della mobilità sostenibile e del benessere. Chi vincerà la maglia tricolore? Scopri le emozioni di una competizione che

I ciclisti delle autostrade italiane si sono sfidati in Maremma. Un’ottantina di atleti appartenenti ai gruppi sportivi in rappresentanza delle società concessionarie delle autostrade italiane hanno dato vita alla quarantaquattresima edizione dei Campionati Interautostradali di ciclismo, con sede di riferimento a Castiglione della Pescaia. Il campionato è entrato nel vivo della sua essenza sportiva, con la prima prova, la cronometro a squadre: un percorso di dieci chilometri, con salita, discesa e una parte vallonata, che si è rivelato molto selettivo. A vincere la rappresentativa di Autostrade per l’Italia, che ha conquistato i primi due posti del podio, seguita da quella di Autostrada del Brennero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionato italiano a Castiglione della Pescaia. ’Interautostradali’. Tre giorni di sfide

Cerca Video su questo argomento: Campionato Italiano Castiglione Pescaia Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Breganze e Castiglione promosse in Serie A1!; Sport, arte e cultura nel fine settimana a Castiglione della Pescaia; Castiglione della Pescaia si conferma “Comune ciclabile”: è l’ottavo anno consecutivo; Ultimi 50 minuti per decretare le due nuove promosse alla Serie A1. Si gioca a Breganze e Castiglione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Campionato italiano degli Interautostradali, a Castiglione la partenza della 44esima edizione

msn.com scrive: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Gli Interautostradali di ciclismo, il Campionato italiano di ciclismo per i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade d’Italia, approda quest’anno in Toscana ...

Castiglione della Pescaia si conferma “Comune ciclabile”: è l’ottavo anno consecutivo

Come scrive msn.com: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) ha confermato Castiglione della Pescaia tra i “Comuni ciclabili 2025”. «Un riconoscimento importante che premia la qualità ...

Weekend di eventi a Castiglione della Pescaia: dal tennis al percorso sensoriale alla Casa Rossa

Secondo ilgiunco.net: CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Mentre continuano gli Interautostradali di ciclismo, la 44° edizione del Campionato italiano per dipendenti delle concessionarie […] ...