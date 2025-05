campionato di ginnastica artistica a cesenatico ottimi risultati per le atlete della asd iris di montesilvano

Sotto i riflettori della ginnastica artistica, l'ASD Iris di Montesilvano si fa notare con risultati eccellenti al Campionato Nazionale "Csen Cup". In un periodo in cui lo sport femminile sta vivendo una crescita esplosiva, le giovani atlete dimostrano che determinazione e talento possono fare la differenza. Un punto interessante? La loro capacità di ispirare nuove generazioni a muoversi verso il sogno di una carriera sportiva!

L'associazione sportiva dilettantistica Iris di Pescara, con sede legale in via Bovio 261 e con sede operativa a Montesilvano (via Genova 36) si è distinta per gli ottimi risultati raggiunti nel Campionato Nazionale di ginnastica artistica "Csen Cup individuale" e "Acrobat a squadre".