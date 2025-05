camorra estradato dalla colombia il boss gustavo nocella

Gustavo Nocella, boss della camorra, è stato estradato dalla Colombia e riportato in Italia. La sua cattura segna una vittoria importante nella lotta contro il crimine organizzato, un fenomeno che continua a influenzare le realtà locali e internazionali. Nocella, ricercato dal 2018 e arrestato a Medellin, riaccende i riflettori su una battaglia che coinvolge istituzioni e cittadini. Un passo decisivo verso la legalità e la giustizia!

È stato riportato oggi in Italia, con un volo partito dalla Colombia e giunto all'aeroporto di Roma – Fiumicino, Gustavo Nocella, personaggio di spicco della camorra napoletana, ricercato dal 2018, inserito tra i latitanti più pericolosi, arrestato a Medellin (Colombia) lo scorso 8 ottobre. Il 59enne, latitante dal 2021, condannato con sentenza definitiva emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, alla pena della reclusione ad anni 5 e mesi 4 per traffico internazionale di stupefacenti, è stato rintracciato in Colombia a seguito di attività di ricerca del latitante delegata dalla Procura Generale presso la Corte D'Appello di Napoli, agevolata dall'attività di indagine relativa ad un'associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e condotta dalla Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura di Caserta, dalla Sisco di Napoli e dallo SCO (Servizio Centrale Operativo), avvalendosi di una diretta collaborazione con organismi investigativi colombiani e del sostegno operativo di Europol e della Dcsa e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, in collaborazione con la polizia colombiana.