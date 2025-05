Camina & spizigola il gusto dell' escursione in Val Viola

Preparati a immergerti nella bellezza della Val Viola, dove il trekking incontra la gastronomia! Domenica 8 giugno, "Camina e Spizigola" torna con la sua terza edizione: un percorso di 11 km che delizia i palati e rinvigorisce lo spirito. Scopri come la natura possa ispirare nuove esperienze culinarie, mentre assapori piatti tipici in un contesto unico. Un’occasione imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle avventure all’aria aperta

🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Camina & spizigola, il gusto dell'escursione in Val Viola

