Cambio in consiglio comunale a Bastia Umbra | Carlo Massucci subentra a Gabriela Stangoni

Un nuovo capitolo si apre nel Consiglio Comunale di Bastia Umbra! Carlo Massucci subentra a Gabriela Stangoni, portando con sé nuove idee e prospettive. Questo avvicendamento non è solo un cambio di persona, ma rappresenta anche un segnale di rinnovamento in un periodo in cui l'impegno civico è più che mai fondamentale. La comunità guarda con attenzione alle mosse future: come influenzerà la direzione dell'Amministrazione?

Il Consiglio Comunale di Bastia Umbra accoglie un nuovo componente tra i banchi consiliari. A seguito delle dimissioni della Consigliera Gabriela Stangoni, entra ufficialmente in carica il neo Consigliere Carlo Massucci. L'Amministrazione comunale ha rivolto un sentito ringraziamento alla Consigliera uscente per l'impegno, la passione e la dedizione dimostrati nel corso del suo mandato, sottolineando il contributo offerto alla vita politica e amministrativa della Città. A Carlo Massucci vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Consiglio Comunale, con l'auspicio di una proficua collaborazione al servizio della comunità bastiola.

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta

Si accende il Consiglio Comunale di Frosinone, ma non senza polemiche. Oggi, 14 maggio, il Gruppo FutuRa, rappresentato dai Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, annuncia la propria assenza come atto di protesta, manifestando disappunto e preoccupazione per questioni ritenute di fondamentale importanza.

