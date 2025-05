Cambio al vertice all’ufficio Tari del Comune di Scafati Santocchio Fdi | Non sia manovra politica

Cambio al vertice dell'Ufficio Tari di Scafati: l'ingegnere Santocchio, di Fratelli d'Italia, subentra in un periodo di miglioramento tangibile. Ma sarà davvero una scelta strategica o si tratta di una manovra politica? Questo episodio riaccende il dibattito sulla trasparenza nella gestione pubblica, proprio mentre i cittadini richiedono più stabilità e continuità nelle istituzioni. Riuscirà il nuovo vertice a mantenere il trend positivo? La risposta potrebbe influenzare il futuro della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Negli ultimi mesi, l’ Ufficio Tari del Comune di Scafati aveva mostrato segnali concreti di miglioramento. Un andamento virtuoso, in netta controtendenza rispetto al passato, che aveva trovato il plauso silenzioso ma convinto di tanti cittadini. È in questo contesto che suscita perplessità la sostituzione dell’ingegnere Ambrosio, professionista stimato e guida tecnica dell’ufficio in questione. La decisione arriva in un momento delicato, proprio quando si cominciavano a vedere risultati tangibili. « I dubbi sono più che legittimi – dichiara Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it