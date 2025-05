Cambiamento climatico oltre il limite | la Terra supera 15C per il secondo anno consecutivo

Aprile 2025 segna un ulteriore campanello d'allarme: la temperatura globale ha sorpassato di +1,5°C i livelli preindustriali per il secondo anno consecutivo. Questo non è solo un dato, ma un chiaro segnale di emergenza. Con 21 dei precedenti 22 mesi oltre questa soglia, il cambiamento climatico non è più una previsione, ma una realtà tangibile che richiede azioni immediate. È tempo di ripensare il nostro futuro e agire.

I dati di aprile 2025 confermano una tendenza allarmante sul cambiamento climatico in atto: per il secondo anno consecutivo, la temperatura globale ha superato di +1,5°c i livelli preindustriali (1850-1900). Con 21 dei precedenti 22 mesi oltre questa soglia, il limite fissato dall'accordo di Parigi non è più un allarme futuro, ma una realtà misurabile. Differenze tra clima e meteo, cos'è il cambiamento climatico. I dati scientifici, cambiamento climatico: record senza sosta. Aprile 2025: secondo aprile più caldo mai registrato, con +1,49°C rispetto all'era preindustriale, quasi a pari merito col record del 2024.

“Mai come ora. Un pianeta in corsa verso il precipizio”: l’appello di Greenpeace contro il cambiamento climatico in un video con le musiche dei Subsonica

Mai come ora, il nostro pianeta corre verso il precipizio. Greenpeace lancia un appello urgente contro il cambiamento climatico attraverso un video evocativo, accompagnato dalle sonorità dei Subsonica.

