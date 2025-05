Calcit nuova squadra Ermini resta al timone

Grande fermento per il Calcit Valdarno, che rinnovando i suoi organi sociali segna un nuovo capitolo nella lotta contro il cancro. Con Marco Ermini al timone per il secondo mandato, l'associazione si prepara a potenziare il proprio impegno nel sostegno ai malati e alla ricerca. In un periodo in cui la solidarietà è più importante che mai, la scelta di un leadership stabile promette innovazione e continuità . Scopri le novità che ci attendono!

VALDARNO Rinnovati gli organi sociali del Calcit Valdarno, con l'elezione dei trenta membri che comporranno il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2028. E' arrivata la conferma alla presidenza per Marco Ermini, che guiderà l'associazione per il secondo mandato consecutivo. Accanto a lui, in qualità di vicepresidenti vicari, sono stati nominati Alessandro Donati e Meri Schincaglia. Completano la squadra dirigente Anna Domenichelli, referente coordinatore sanitario, e Alessandro Failli, responsabile amministrativo e tesoriere. Il Consiglio di Presidenza si arricchisce inoltre della presenza di Rossana Bernacchioni, alla guida della sezione di San Giovanni, e di Renato Salusti, responsabile della sezione di Cavriglia.

