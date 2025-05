Calciomercato Pisa quali sono le prime in estate considerando il ritorno in Serie A? Ecco la situazione

Il Pisa è tornato in Serie A e il calciomercato è già in fermento! I nerazzurri puntano a rinforzare la squadra con mosse strategiche per affrontare questa nuova avventura. Tra le priorità c’è il riscatto di Giovanni Bonfanti, un tassello fondamentale per la difesa. Con il trend delle squadre che investono su giovani talenti, sarà interessante vedere come il Pisa plasmerà la sua rosa per competere al meglio. Restate sintonizzati!

Il calciomercato Pisa è già attivo sul fronte mercato e punta a chiudere in tempi rapidi alcune operazioni chiave per la prossima stagione. La priorità assoluta riguarda il riscatto di Giovanni Bonfanti, difensore centrale classe .

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime

Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

Calciomercato Pisa, pressing feroce da parte dei nerazzurri per l’attaccante Sanabria. Decisione importante

Riporta calcionews24.com: Calciomercato Pisa, la situazione attuale visto il pressing per Antonio Sanabria. Il punto in casa nerazzurra Il calciomercato Pisa guarda con ambizione alla prossima stagione di Serie A e comincia a ...

Calciomercato Pisa News/ Bonfanti verso il riscatto, Borrelli occasione in attacco (28 maggio 2025)

ilsussidiario.net scrive: Il calciomercato Pisa tratta con l'Atalanta per il riscatto di Giovanni Bonfanti, Gennaro Borrelli invece è il nome che scalda in attacco ...