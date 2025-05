Calciomercato Napoli ecco la firma | l’ufficialità è una gioia per Conte

Il Napoli accelera sul calciomercato con la conferma di Antonio Conte, un segnale forte in un campionato dove la competizione è sempre più agguerrita. Dopo le voci che circolavano, la firma ufficiale porta una ventata di entusiasmo tra i tifosi. L'intesa tra De Laurentiis e Conte apre a nuove opportunità di rinforzo: sarà interessante vedere come il tecnico salentino plasmerà la squadra per tornare a lottare per il vertice!

Il Napoli conferma Antonio Conte e si muove in fretta per rinforzare la sua squadra: dopo molte voci, ecco arrivata la prima firma ufficiale. E la volontà del tecnico è stata decisiva. Risolto il caso Conte, il Napoli può iniziare serenamente a pianificare la prossima stagione, a partire dal mercato. De Laurentiis ha convinto il tecnico salentino a restare, rifiutando la Juve, e lo ha fatto anche attraverso le rassicurazioni relative ai nuovi acquisti. Un’inversione di rotta importante, dopo che negli anni passati il presidente del partenopei si era limitato a investimenti molto cauti. . 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Calciomercato Napoli, ecco la firma: l’ufficialità è una gioia per Conte

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli)

Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Napoli Firma Ufficialità Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conte resta al Napoli, arriva l’annuncio ufficiale. Allegri nuovo allenatore del Milan; Calciomercato del 29 maggio: Milan-Allegri: c'è la firma. Conte resta al Napoli, la Juve dà l'addio a Giuntoli; Accomando: Ecco quando arriverà la firma di De Bruyne con il Napoli; In Copertina - Romelu Lukaku ha zittito ancora le critiche: lo Scudetto del Napoli ha la sua firma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media