Calciomercato Milan Reijnders al City? Trattativa ben avviata

Il mercato del Milan, dopo l'annuncio di Massimiliano Allegri, potrebbe vedere i primi movimenti in uscita: la situazione di Reijnders. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Reijnders al City? Trattativa ben avviata

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca

Nella sconfitta del Milan contro il Bologna (0-1), prestazioni opache contrassegnano una serata da dimenticare.

Calciomercato Milan, Allegri dà l'addio a Reijnders (l'offerta irrifiutabile del Manchester City) e prepara l'arrivo di Samuele Ricci - Rumor

Come scrive affaritaliani.it: Settanta milioni di motivi per dirsi addio: il Manchester City sta per perfezionare la seconda offerta al Milan per Tijani Reijnders. La prima da 60 mln era stata giudicata insufficiente, la prossima ...

Milan, pressing di Guardiola su Reijnders: il Manchester City esce allo scoperto | CM.IT

Riporta calciomercato.it: Sono giorni intensi per il Milan, che poche ore fa ha annunciato ufficialmente Massimiliano Allegri. Il livornese è di fatto il primo colpo di Igli Tare, che si è insediato solamente lunedì.

Milan: importante offerta dell'Al-Hilal per Theo Hernandez, Reijnders verso il City

Si legge su sport.sky.it: Incontro in sede tra Tare e l'agente di Theo: c'è la volontà reciproca di trovare una soluzione per un'eventuale cessione e sono state definite le cifre che soddisferebbero i rossoneri. Per il frances ...