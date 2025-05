Calciomercato Milan Pellegatti | Il sogno di Allegri a centrocampo Tre nomi

Il calciomercato del Milan si infiamma con le rivelazioni di Carlo Pellegatti! Allegri, desideroso di rinforzare il centrocampo, mette nel mirino tre talenti. In un periodo dove le squadre cercano di costruire rose competitive per la Champions, il Diavolo non vuole restare indietro. Quali nomi stuzzicheranno l'immaginazione dei tifosi? Scopriremo se il sogno rossonero si avvererà! Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del Milan. Tre nomi a centrocampo per Massimiliano Allegri e il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pellegatti: “Il sogno di Allegri a centrocampo. Tre nomi”

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

