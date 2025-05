Calciomercato Milan Pedullà | Reijnders? Richiesta di 80 milioni

Il calciomercato rossonero entra nel vivo: secondo Alfredo Pedullà, il Manchester City sta facendo sul serio per Tijjani Reijnders, con una richiesta shock di 80 milioni. Questo interesse non solo mette in discussione il futuro del giovane talento, ma evidenzia anche un trend crescente nel calcio europeo: le squadre non esitano a investire cifre stratosferiche per talenti emergenti. Riuscirà il Milan a resistere a quest’assalto?

Come riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il Manchester City sarebbe in forte pressing sul Milan per Tijjani Reijnders. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pedullà: “Reijnders? Richiesta di 80 milioni”

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Pedullà Reijnders Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Milan-Monza: Reijnders conferma l’addio? Il saluto ai compagni e la foto sui social; Milan, Tare nuovo ds: pronti 50mln per il nuovo Gerrard; Contatti positivi tra la Roma e Gasperini. Si può arrivare ad un accordo definitivo; Tare-Milan, è arrivata anche la firma: tra Reijnders e Mist.... 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online