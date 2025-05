Calciomercato Milan niente riscatto per Walker | farà ritorno al Manchester City

Il Milan si prepara a salutare Kyle Walker, che tornerà al Manchester City dopo una stagione in rossonero. Questo colpo di scena nel calciomercato evidenzia un trend: le squadre italiane stanno puntando su prestiti strategici per rinforzarsi, ma non sempre con successo. Sarà interessante vedere come il Milan reagirà a questa perdita e quali alternative sceglierà per rimanere competitivi nella corsa al titolo. Chi sarà il prossimo grande acquisto?

Il futuro di Kyle Walker non sarà più al Milan. Secondo quanto riferito da Daniele Longo, ritornerà al Manchester City.

Milan, cambio in difesa: Walker addio e colpo in entrata

Il Milan si prepara a una rivoluzione estiva, con l'uscita di scena di Kyle Walker tra i protagonisti.

Calciomercato Milan, l'arrivo di Tare non cambia i piani

Lo riporta milannews24.com: Calciomercato Milan, l’imminente arrivo di Igli Tare non cambia i piani dei rossoneri sul futuro di Walker: riscatto impossibile Kyle Walker non giocherà il Mondiale per Club con il Manchester City ma ...

Walker Milan, Tare non cambia idea! L’inglese andrà di nuovo al Manchester City

Riporta milannews24.com: Walker Milan, l’arrivo di Igli Tare non cambia i piani del club rossonero: il terzino inglese non verrà riscattato a fine stagione Il calciomercato Milan non intende esercitare il diritto di riscatto ...

Milan, Abraham come Walker: di ritorno a Roma e Manchester City, ma solo di passaggio

Segnala msn.com: Il mercato in uscita del Milan parla inglese. I primi a partire saranno i due arrivati dopo: Tammy Abraham e Kyle Walker. Su quest`ultimo in particolare il club.