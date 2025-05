Calciomercato Milan Nicolussi Caviglia e una sorpresa | gli obiettivi in mediana

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’interesse per Nicolussi Caviglia, un talento da tenere d’occhio! La ricerca di rinforzi a centrocampo rappresenta un trend chiave per le ambizioni rossonere di tornare ai vertici, e il giovane giocatore potrebbe portare freschezza e qualità. Ma non è solo lui: altri nomi intriganti stanno emergendo. Scopri chi potrebbe sorprendere e cambiare le sorti della squadra!

Calciomercato Milan, Nicolussi Caviglia potrebbe essere un giocatore nel mirino dei rossoneri per il centrocampo, ma non solo lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Nicolussi Caviglia e una sorpresa: gli obiettivi in mediana

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

