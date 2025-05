Calciomercato Milan in tre per sostituire Theo | il preferito dei rossoneri

Il Milan si prepara a un'estate di grandi cambiamenti: Theo Hernández, uno dei pilastri della squadra, potrebbe lasciare. I rossoneri stanno puntando su tre nomi caldi per rimpiazzarlo. In un'epoca in cui le squadre devono adattarsi in fretta per mantenere la competitività, chi sarà il nuovo talento che vestirà la maglia rossonera? Non perderti le prossime mosse del club: potrebbero cambiare le sorti della stagione!

Il Milan, in questo calciomercato estivo, potrebbe dover fare a meno di Theo Hernández. Ecco chi potrebbe arrivare al posto del francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, in tre per sostituire Theo: il preferito dei rossoneri

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Tre Sostituire Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

All-in su Allegri: il Milan ha scelto. Doppietta bianconera | ESCLUSIVO; Roma: Gasperini in pole nelle quote, per la sua sostituzione all'Atalanta è sfida a tre Motta-Farioli-Tudor; Leao può scegliere fra tre squadre. Domani incontro per il futuro, il Milan vuole 130 milioni; Sky - Il Napoli ha bloccato Allegri per sostituire Conte in caso di addio, bruciato il Milan. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milan, tre soluzioni col Napoli per sostituire Calhanoglu

Lo riporta calciomercato.com: Secondo Sky Sport, in attesa dell'allenamento in corso in questo momento, le soluzioni per sostituire il turco al momento sono tre: con Bonaventura avanzato nel tridente e il centrocampo con ...

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi

milannews24.com scrive: Il calciomercato Milan non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in ...

News calciomercato Milan

Scrive fantacalcio.it: Seguire l'evoluzione del calciomercato del Milan risulta molto utile anche in ottica Fantacalcio. Sia che si parli di "entrate" o "uscite", nessun Fanta Allenatore può esimersi dal seguire ...