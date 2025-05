Calciomercato Milan emerge un nome come erede di Theo Hernández

Il calciomercato del Milan si prepara a un cambiamento significativo: con la possibile partenza di Theo Hernández, il club rossonero sta già valutando il suo successore. Tra i nomi in ballo, spicca un giovane talento che potrebbe riscrivere le sorti della difesa milanista. In un'era dove i club puntano sempre più su giocatori versatili e promettenti, chi sarà in grado di raccogliere l'eredità di un campione come Theo? La risposta potrebbe sorprendere tutti!

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan, Maignan dice addio: nuovo portiere per Allegri

Si legge su calciomercato.it: Il Milan sta facendo i conti con l’incertezza che c’è attorno al futuro di Mike Maignan ed in tal senso il club pare abbia scelto il nuovo portiere da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri.

Milan, subito 5 colpi per Allegri: c’è anche un nome folle! | Calciomercato

Scrive msn.com: Il Milan ha scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e adesso Tare dovrà fargli un calciomercato importante: ecco gli obiettivi ...

Milan, Allegri in panchina: dallo United il primo rinforzo

Da calciomercato.it: Milan, Igli Tare si sta muovendo per il primo regalo da presentare a Massimiliano Allegri, prossimo allenatore: arriva dallo United ...