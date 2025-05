Calciomercato Milan con Allegri cambia il futuro di Reijnders | respinta questa offerta la situazione

Il calciomercato del Milan continua a infiammare gli animi: l’offerta del Manchester City per Tijjani Reijnders, bocciata dai rossoneri, segna un momento cruciale. Con Allegri in panchina, il futuro del giovane centrocampista olandese potrebbe davvero cambiare. Riuscirà il Milan a trattenere il suo talento emergente in un mercato sempre più competitivo? La risposta potrebbe influenzare non solo le ambizioni della squadra, ma anche il panorama calcistico europeo.

Le ultime sul calciomercato del Milan, con l’offerta in arrivo per il centrocampista olandese Tijjani Reijnders. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Milan avrebbe rifiutato la prima offerta del Manchester City per Tijjani Reijnders, che si aggirava intorno ai 45-50 milioni di euro. L’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina potrebbe infatti cambiare gli scenari, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, con Allegri cambia il futuro di Reijnders: respinta questa offerta, la situazione

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

