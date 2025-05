Calciomercato Juventus contatti serrati tra l’agente di quell’obiettivo e il proprio club d’appartenenza | quel club arabo è in pressing! Tutte le novità su questa pista

La Juventus è nel mirino della Saudi Pro League! Mentre i bianconeri puntano a rinforzare la rosa, il club arabo fa sul serio per un obiettivo di mercato. I contatti tra l'agente e il club del giocatore sono già avviati, creando un clima di tensione. In un calciomercato sempre più influenzato dai capitali sauditi, sarà interessante vedere come reagirà la Vecchia Signora a queste pressioni. Riuscirà a mantenere il suo talento?

Calciomercato Juventus, gli occhi dell’Arabia su quell’obiettivo di mercato dei bianconeri! I contatti sono stati già avviati. Il calciomercato Juventus potrebbe essere ancora una volta “minato” dalle mire della Saudi Pro League. Dopo la notizia dell’ accordo tra Osimhen e l’Al Hilal, arriva un’ulteriore indiscrezione che riguarda un altro obiettivo: Theo Hernandez. Stando a quanto comunicato dal giornalista di Sky Sport, Emanuele Baiocchini, c’è stato un incontro tra il procuratore del terzino del Milan e la stessa società rossonera. Sullo sfondo c’è il pressing molto forte dello stesso Al Hilal, che avrebbe già avanzato un’offerta: secondo Daniele Longo di calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, contatti serrati tra l’agente di quell’obiettivo e il proprio club d’appartenenza: quel club arabo è in pressing! Tutte le novità su questa pista

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello!

Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

