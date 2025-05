Calciomercato Juve tre obiettivi in attacco contesi con il Napoli | ma attenzione a quell’ex bianconero…Ultime

La Juventus si prepara a un calciomercato infuocato, con tre obiettivi in attacco che infiammano la contesa col Napoli. Jonathan David e Lorenzo Lucca sono solo alcune delle stelle nel mirino. Ma attenzione: un ex bianconero potrebbe rivelarsi la sorpresa dell'estate! Mentre il campionato entra nel vivo, la sfida tra le due squadre campane e piemontesi si fa sempre più accesa, testimoniando un mercato che promette scintille. Non perdere le ultime novità!

Calciomercato Juve, tre obiettivi in attacco contesi con il Napoli: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle possibili mosse. Il calciomercato Juve entra nel vivo e riflette sulle prossime mosse in attacco in vista della sessione estiva. Tra i nomi monitorati ci sono Jonathan David, profilo molto gradito, e Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese. Entrambi restano obiettivi concreti dei bianconer i ma, allo stesso tempo, anche del Napoli che non esclude altre opzioni. Tra queste la pista Zhegrova, mentre per Moise Kean esiste una clausola da 52 milioni con la Fiorentina, valida fino al 15 luglio con i partenopei che lo starebbero monitorando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, tre obiettivi in attacco contesi con il Napoli: ma attenzione a quell’ex bianconero…Ultime

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta

Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

