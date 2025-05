Calciomercato Juve LIVE | contatto con Gasperini dopo il no di Conte novità sui riscatti

Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento! Dopo il rifiuto di Conte, la dirigenza bianconera ha fatto un passo audace contattando Gasperini. Un segnale chiaro: la Juve punta a rinforzare la squadra per affrontare una seconda parte di stagione decisiva. Non perdere di vista le trattative in corso e i riscatti attesi; ogni mossa potrebbe cambiare le sorti della stagione! Resta aggiornato, l'azione è appena iniziata!

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: VENERDÌ 30 MAGGIO 2025.

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta

Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Juventus, c'è il contatto con Gasperini: il tecnico riflette, la Roma aspetta

Scrive msn.com: Sfumato il ritorno di Antonio Conte, che resta al Napoli, la Juventus riflette sul nome dell`allenatore per la prossima stagione. Al momento la squadra resta affidata.

Calciomercato Juve, un bianconero seguito dal Napoli? L’affare è complicato per due aspetti: i dettagli sulla possibile mossa in uscita

Come scrive juventusnews24.com: Calciomercato Juve, un bianconero seguito dal Napoli? Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sulle mosse in uscita Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora una grande incognita. L’attaccante che dovrebbe la ...

Calciomercato Juve, contatto con l’agente di Ferguson

Lo riporta calciomercato.com: Nei giorni scorsi la dirigenza della Juve ha avuto un contratto esplorativo con l’agente di Ferguson. Il centrocampista scozzese del Bologna è una opzione per rinforzare il centrocampo della ...