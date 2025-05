Calciomercato Juve cambia tutto dopo l’addio di Giuntoli? Erano stati sondati Osimhen e Gyokeres | i retroscena e cosa può accadere adesso

Il calciomercato della Juventus si prepara a un autunno di fuoco dopo l'imminente addio di Cristiano Giuntoli. Il club sta valutando colpi importanti, con nomi come Osimhen e Gyokeres in ballo. Questo cambiamento non è solo una questione interna: la Juve deve dimostrare di saper reagire in un contesto in cui le altre squadre si rinforzano. Sarà fondamentale per il futuro bianconero. Chi sarà il prossimo grande colpo?

Calciomercato Juve, cambia tutto dopo l'addio di Giuntoli? Il retroscena sul sondaggio per Osimhen e Gyokeres. Arrivano importanti aggiornamenti su quelle che potrebbero essere le mosse del calciomercato Juve dopo il sempre più probabile addio di Cristiano Giuntoli, per cui manca solo l'ufficialità. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, tra gli attaccanti cercati da Giuntoli c'erano Osimhen e Gyokeres ma adesso, molto probabilmente, i nomi per l'attacco dei bianconeri cambieranno. PAROLE – «Osimhen era il grande obiettivo della Juve di Giuntoli, che avrebbe voluto riportare in Italia l'attaccante.

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta

Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Juventus, il no di Conte cambia i piani: Gasperini è più di un'idea, dopo l'addio annunciato all'Atalanta è vicino alla Roma, ma...

Lo riporta eurosport.it: CALCIOMERCATO - La Juventus ha fatto di tutto per riportare Conte sulla panchina bianconera ma il piano non ha funzionato e l'allenatore salentino è rimasto al ...

Donnarumma in Serie A: cambia tutto, c’è il sì del portiere

Secondo calciomercatoweb.it: Il futuro di Donnarumma potrebbe essere ancora una volta in Serie A. Il portiere ha dato la disponibilità al trasferimento ...

Juventus, se salta Osimhen… sogno da 100 milioni | News

Scrive msn.com: La Juventus sta lavorando sul prossimo futuro. In queste ore si parla di allenatori, ma anche di attaccanti: il punto ...