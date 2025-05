Calciomercato Inter voci dalla Spagna | il piano dell’Atletico Madrid per Lautaro Martinez

Il calciomercato è in continua ebollizione e ora l’Atletico Madrid punta Lautaro Martinez. In un momento in cui le squadre italiane stanno cercando di confermarsi in Europa, la Beneamata si gioca la cinquantanovesima partita della stagione, preparando così il terreno per eventuali partenze. Sarà interessante vedere se il talento argentino resterà a Milano o se seguirà la sirena spagnola. La suspense è alle stelle!

Le trattative, si sa, non si fermano mai. Un po’ come il pallone giocato in questa sua versione moderna: domani sera la Beneamata disputerà la cinquantanovesima gara della sua stagione – su sessanta disponibili, all’appello manca solamente la finale di Coppa Italia. Ma quella contro il Paris Saint-Germain è anche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, voci dalla Spagna: il piano dell’Atletico Madrid per Lautaro Martinez

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Voci Spagna Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Nico Paz e le voci di mercato: cosa succede tra Como, Real e Inter; Dalla Spagna: l’Inter vuole un centrocampista del Barcellona; In Spagna sicuri: Questa BIG vuole Lautaro Martinez; Calciomercato Inter, voci dalla Spagna: il piano dell’Atletico Madrid per Lautaro Martinez. 🔗Cosa riportano altre fonti

In Spagna sicuri: “Questa BIG vuole Lautaro Martinez”

Scrive passioneinter.com: Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal ...

Modric nuovamente in orbita Inter? Facciamo chiarezza sulle voci spagnole

Segnala inter-news.it: Luka Modric è stato nuovamente accostato all'Inter per un eventuale acquisto a parametro zero nella finestra estiva di mercato. Importante fare chiarezza - Leggi su Inter-News ...

Calciomercato Inter Molina: Nerazzurri interessati al terzino dell’Atletico Madrid? Le indiscrezioni dalla Spagna

Lo riporta informazione.it: Calciomercato Inter Molina – Dalla Spagna si intensificano le voci su un possibile ritorno in Italia suggerendo che l’Inter stia seriamente considerando l’acquisto di Nahuel Molina dall ...