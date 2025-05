Calciomercato Inter il Napoli insidia i nerazzurri anche nel settore degli acquisti | da Beukema a Bonny senza dimenticare l’interesse per Frattesi

Il calciomercato è entrato nel vivo e l'Inter deve guardarsi dal Napoli, pronto a insidiare le scelte di mercato dei nerazzurri. Con nomi come Beukema, Bonny e l'interesse per Frattesi, la sfida si fa avvincente e rivelatrice delle ambizioni delle due squadre. Non solo una corsa al titolo, ma anche una battaglia strategica per costruire rose competitive. Chi avrà la meglio in questo duello? La tensione cresce!

Calciomercato Inter, il Napoli si inserisce nella campagna acquisti nerazzurra: i dettagli. Non si tratta solo del titolo di campione d'Italia: il Napoli cerca di affiancarsi all'Inter anche sul fronte del mercato. Ci sono vari nomi, segnalati dalla Gazzetta dello Sport, che interessano sia ai partenopei che ai nerazzurri. Il primo candidato è Beukema, difensore centrale del Bologna di 27 anni, da tempo sotto osservazione di Ausilio. Inoltre, sembra molto vicino l'arrivo di David, un attaccante svincolato dal Lille, che è nel mirino dell'Inter da oltre un anno. Un altro nome da tenere d'occhio è Bonny, attaccante francese del Parma di 23 anni, considerato dal direttore sportivo dell'Inter come un potenziale rinforzo per il reparto offensivo di Inzaghi.

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta

Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Napoli, la vittoria scudetto di Conte a 1,17; Classifica Serie A 2024-2025: il Napoli è Campione d'Italia, Milan fuori dall'Europa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

GdS - Il Napoli insidia l'Inter pure sul mercato: da Beukema a Bonny. E piace sempre Frattesi...

Lo riporta msn.com: Non solo lo scudetto: il Napoli prova a soffiare all'Inter anche obiettivi di mercato. Sono diversi i nomi, tra quelli fatti dalla Gazzetta dello Sport, che piacciono sia ai partenopei che ai nerazzur ...

L’Inter prende Luis Henrique e punta Bonny. Napoli, c’è David

Riporta repubblica.it: La Juventus è in stretto contatto con il Psg per Randal Kolo Muani. L’obiettivo del club bianconero è confermare il prestito del centravanti francese per il Mondiale per Club, per poi parlare del suo ...

Piero Armenti: "È rimasta solo un'insidia nel cammino del Napoli. Scudetto? Le mie percentuali"

Segnala areanapoli.it: il Napoli ha davanti a sé un cammino relativamente facile, dove l'insidia maggiore è proprio il Parma fuori casa, lo stesso che ha recuperato due gol all'Inter. La tranquillità di Conte però ...