calciomercato genoa occhi puntati su due attaccanti talentuosi e promettenti la situazione dei rossoblu

Il Genoa si muove sul mercato con decisione, puntando su due talenti in ascesa: Esposito e Piccoli. In un’epoca in cui i giovani stanno rivoluzionando il calcio, la scelta di investire su attaccanti promettenti fa ben sperare i tifosi. L’obiettivo? Potenziare una squadra che vuole tornare a brillare in Serie A. Riusciranno i rossoblù a trovare il giusto affiatamento per sognare in grande? La passione è già alle stelle!

Calciomercato Genoa, occhi puntati sull'attacco rossoblu per riuscire a potenziare la squadra: nel mirino Esposito e Piccoli Il calciomercato Genoa si prepara con largo anticipo alla prossima sessione di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, la dirigenza rossoblù è già al lavoro per definire strategie e rinforzi, con l'obiettivo di

Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo

Il calciomercato del Genoa si infiamma con il possibile ritorno di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina.

Calciomercato Genoa, Simeone profilo perfetto per sostituire Pinamonti? Il piano dei rossoblu con il Napoli

Calciomercato Genoa, occhi puntati su chi sarà il futuro erede di Andrea Pinamonti. Pressing totale per il centravanti Simeone. L'indiscrezione Considerando quello che sarà l'addio di Andrea Pinamonti

