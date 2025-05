Calciomercato Fiorentina Robin Gosens potrebbe lasciare Firenze! Quella rivale è molto interessata visto che…

Calciomercato Fiorentina in fermento: Robin Gosens potrebbe dire addio a Firenze! La concorrenza si fa agguerrita con una rivale che bussa alla porta della Viola. La sua partenza non solo stravolgerebbe gli equilibri, ma rispecchia un trend crescente nel calcio italiano: le squadre puntano sempre di più su talenti affermati. Sarà l’inizio di una nuova era per la Fiorentina? Non perdere i prossimi sviluppi!

Il calciomercato Fiorentina continua a osservare con attenzione i movimenti di mercato delle grandi squadre italiane, pronta a inserirsi con intelligenza nelle trattative che potrebbero arricchire la rosa in vista della prossima stagione.

Calciomercato Fiorentina, nel mirino Nadir Zortea per rinforzare ulteriormente la fascia. L’indiscrezione

Nel calciomercato della Fiorentina, Nadir Zortea si profila come obiettivo principale per potenziare la fascia.

