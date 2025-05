Calciomercato estero Wirtz sempre più vicino al Liverpool Luis Diaz possibile uscita un club su di lui

Il calciomercato estivo si infiamma con il Liverpool pronto a sferrare un colpo da 150 milioni per Florian Wirtz, talento tedesco che potrebbe rivoluzionare il centrocampo dei Reds. Ma non è tutto: l’addio di Luis Diaz, corteggiato dal Barcellona, apre la strada a un possibile rinnovamento in squadra. Un intreccio di strategie che potrebbe ridefinire gli equilibri nel calcio europeo. Non perdere questo thrilling capitolo!

Calciomercato estero, Wirtz sempre più vicino al Liverpool. Luis Diaz verso l’addio: il Barcellona su di lui Prosegue il tentativo di ingaggiare Florian Wirtz da parte del Liverpool, che nelle ultime ore sembra sempre più intenzionata a investire circa 150 milioni di euro per strappare il fantasista tedesco al Bayer Leverkusen e renderlo parte centrale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, Wirtz sempre più vicino al Liverpool. Luis Diaz possibile uscita, un club su di lui

Florian Wirtz ha respinto il Bayern Monaco per unirsi al Liverpool quest’estate

Florian Wirtz ha respinto il Bayern Monaco per unirsi al Liverpool in questa estate. La notizia, fresca di giornata, rivela che i Reds stanno lavorando intensamente per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Estero Wirtz Vicino Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Liverpool più vicino a Wirtz: Reds fiduciosi, ora sono in vantaggio sul Bayern Monaco; Liverpool, è festa pensando già al futuro: da Wirtz a Frimpong, tutti i colpi in arrivo; Niente Wirtz, Guardiola vira su Cherki: il City si informa sui costi, c'è una clausola; Milan, visto Kerkez? Via dal Bournemouth, ha detto sì al Liverpool: affare avviato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato estero, non c’è solo il Liverpool su Wirtz. Real in corsa e Xabi Alonso è l’arma in più

Da calcionews24.com: Calciomercato estero, non c’è solo il Liverpool su Wirtz. Real in corsa e Xabi Alonso è l’arma in più Florian Wirtz, giovane trequartista del Bayer Leverkusen, è al centro di una delle trattative più ...

Liverpool più vicino a Wirtz: Reds fiduciosi, ora sono in vantaggio sul Bayern Monaco

Scrive tuttomercatoweb.com: Il Liverpool ha ricevuto un segnale importante nella corsa per Florian Wirtz, talento del Bayer Leverkusen. Il fantasista tedesco piace anche al Bayern.

Wirtz, prezzo folle

Si legge su tuttojuve.com: Solo poche ore fa, i segnali erano già evidenti: Florian Wirtz potrebbe essere pronto a fare il grande salto nel calcio internazionale. Secondo le ultime informazioni il Bayern Monaco ...