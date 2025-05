Calciomercato estero UFFICIALE | dopo 10 anni un difensore del Real Madrid lascia i ‘Blancos’ L’annuncio

Dopo dieci anni da protagonista tra alti e bassi, Jesus Vallejo saluta il Real Madrid. Un percorso segnato da sei prestiti e poche presenze, ma che riflette un cambiamento epocale nel calciomercato: i club si aprono a nuovi talenti, mentre le leggende del passato iniziano a fare un passo indietro. Questo annuncio non è solo una separazione, ma un segnale di un’epoca che si chiude. Resterà nei cuori dei tifosi?

Dopo dieci anni, conditi da sei prestiti e appena 35 presenze, si conclude ufficialmente l'avventura di Jesus Vallejo con il Real Madrid. Il difensore spagnolo era arrivato nel 2015 dalla Real Saragozza per una cifra pari a 5 milioni di .

Il Bologna conquista la Coppa Italia dopo 51 anni

Il Bologna scrive la storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Nella finalissima di Roma, i rossoblù superano il Milan grazie al gol decisivo di Ndoye, siglato ad inizio ripresa.

