Calciomercato estero il Fenerbache saluta Dzeko | Hai fatto gol e indossato la fascia sarai sempre nei nostri cuori

Il calciomercato estero si infiamma con l’addio di Edin Dzeko al Fenerbahçe, dopo due stagioni da protagonista. Con un messaggio toccante, il bomber ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi. Questo saluto non è solo una chiusura, ma un invito a riflettere su come le leggende del calcio continuino a scrivere la loro storia, ovunque vadano. Cosa riserverà ora il mercato? Rimanete con noi per scoprirlo!

Calciomercato estero, il Fenerbache e Edin Dzeko si salutano. Il messaggio del bosniaco e il ringraziamento del club Edin Dzeko ha ufficialmente annunciato il suo addio al Fenerbahçe. Termina, dunque, dopo due stagioni l’avventura in Turchia dell’ex attaccante di Inter e Roma, tra le altre, che ha salutato con un messaggio sui social il club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, il Fenerbache saluta Dzeko: «Hai fatto gol e indossato la fascia, sarai sempre nei nostri cuori»

