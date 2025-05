Calciomercato estero il Barcellona prova a convincere Szczesny | pronto il rinnovo di un anno Addio di ter Stegen?

Il calciomercato internazionale si infiamma: il Barcellona punta su Wojciech Szczesny, pronto a prolungare la sua carriera con un rinnovo di un anno. Intanto, l’addio di Marc-André ter Stegen segna una svolta significativa per i blaugrana. In un contesto in cui le porte della Liga si aprono a nuovi talenti, la scelta del club catalano potrebbe riscrivere le gerarchie tra i pali. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi!

Calciomercato estero, il Barcellona prova a convincere Szczesny. Pronto il rinnovo di un anno, ter Stegen può lasciare Durerà ancora una stagione la carriera di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ex Juve, infatti, ha fatto sapere al Barcellona e ad Hansi Flick, dopo un incontro, che è pronto a rinnovare il suo contratto. Da definire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, il Barcellona prova a convincere Szczesny: pronto il rinnovo di un anno. Addio di ter Stegen?

Szczesny, rinnovo Barcellona? La rivelazione dell’ex Juve: «Ecco chi deciderà »

Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus, ha svelato una possibile svolta nella sua carriera. In una recente intervista al quotidiano catalano SPORT, ha dichiarato di aver ricevuto un'offerta di rinnovo biennale dal Barcellona, ma ha sottolineato che la decisione finale spetta a un fattore chiave.

