Calciomercato estero Bayern Monaco | colpo di scena Sané! Incontro per il rinnovo andato a buon fine Il futuro del giocatore

Colpo di scena in casa Bayern Monaco! Leroy Sané, dopo un lungo tira e molla, è pronto a rinnovare il suo contratto. Questo segna un momento cruciale per il club bavarese, che punta a consolidare la sua rosa in vista di una stagione sempre più competitiva in Europa. Con tanti top player sul mercato, il rinnovo di Sané non è solo una vittoria per il Bayern, ma un chiaro messaggio: la stabilità è la chiave del successo!

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui»

Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

