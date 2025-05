Calciomercato com – Fiorentina accordo con De Gea per il rinnovo | i dettagli | Primapagina

Colpo di scena in casa Fiorentina! David De Gea, l'estremo difensore spagnolo, è pronto a rinnovare il suo contratto. In un periodo in cui i portieri di livello stanno diventando merce rara, la conferma di De Gea rappresenta un segnale forte per la squadra e per i tifosi. La Fiorentina punta su certezze per costruire un futuro solido e competitivo. Resta sintonizzato per scoprire cosa significherà questo accordo per la prossima stagione!

2025-05-30 20:57:00 Fermi tutti! Fiorentina, accordo con De Gea per il rinnovo: i dettagli Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Fiorentina, accordo con De Gea per il rinnovo: i dettagli. David De Gea e la Fiorentina andranno avanti insieme. Il portiere spagnolo è vicino al rinnovo del contratto con il club viola, per chiudere la trattativa mancano solo gli ultimi dettagli che dovrebbero essere risolti nel giro di qualche giorno. Il nuovo accordo avrà scadenza 30 giugno 2028, un prolungamento di altri tre anni senza che dover quindi esercitare la clausola di rinnovo automatico fino al 2026 in favore del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Calciomercato.com – Fiorentina, accordo con De Gea per il rinnovo: i dettagli | Primapagina

Mercato Fiorentina, il club ha deciso: contatti in corso per tentare l’accordo

La Fiorentina è attivamente impegnata sul mercato, con contatti in corso per definire un'importante operazione economica.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Com – Fiorentina Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus, Lazio, Roma, Bologna e Fiorentina: lotta Champions, Europa e Conference League, i calendari; Calciomercato Fiorentina: piace l'attaccante del Celta Vigo; Fiorentina sentito cosa dicono da Roma? “La Conference non entusiasma i tifosi della Lazio”; Il pagellone di CM: Napoli da 9, Milan da 4. L'Inter divide, la Juventus si salva all'ultimo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media