Calciomercato Bologna | fari su Piccoli per l’attacco e Bijol per la difesa I rossoblù sognano il doppio colpo per un futuro da protagonisti

Il Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando su giovani talenti come Piccoli in attacco e Bijol in difesa. Questi due nomi non sono solo scommesse: rappresentano la voglia del club di emergere nel panorama calcistico italiano. Con una stagione da protagonista alle spalle, il rossoblù mira a consolidare il proprio posto tra le grandi. Riuscirà ad affermarsi come la nuova rivelazione della Serie A?

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Bologna in vista della sessione estiva, con gli obiettivi Piccoli e Bijol. Tutti i dettagli Il Bologna, reduce da una stagione che ha proiettato il club verso nuovi ambiziosi orizzonti, si muove con decisione sul mercato per rinforzare la rosa in vista dei prossimi impegni. Secondo insistenti indiscrezioni

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve!

Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

