Calciomercato Bologna deciso il futuro di Lucumi? Ecco il piano rossoblu in vista dell’estate

Il mercato estivo si avvicina e il Bologna è già in fermento: Jhon Lucumí, talento affermato, potrebbe essere al centro di un'importante trattativa. I rossoblù, consapevoli del suo valore, stanno pianificando il futuro, cercando un degno sostituto. Questo è solo un tassello nel grande puzzle della Serie A, dove le scelte di ogni giocatore possono influenzare l'intero campionato. Il Bologna punterà a costruire una squadra sempre più competitiva!

Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro di Lucumi. Intanto i rossoblu pensano già al sostituto. Ecco le novità Il destino di Jhon Lucumí al calciomercato Bologna è sempre più legato alle sue decisioni personali. Il difensore colombiano, protagonista di ottime stagioni con la maglia rossoblù, ha più volte manifestato il desiderio di misurarsi con campionati

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve!

Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

28 Maggio 2025 - 15:30Deciso il futuro di Italiano, attuale tecnico del Bologna. Saverio FattoriLa stagione del Bologna è stata decisamente positiva; i rossoblù sono tonati a vincere la Coppa Italia

Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro dell'allenatore rossoblu. Riecco una vera e propria carica da parte della società Il Bologna vuole muoversi in anticipo rispetto al tradizionale valzer di p

Calciomercato Bologna - Annata da ricordare per il Bologna che, a distanza di ben 51 anni dall'ultima volta, è riuscito a