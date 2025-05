Calciomercato arriva il difensore giapponese | PSG anticipato

Il calciomercato si infiamma con l'arrivo del difensore giapponese, un innesto di qualità che potrebbe rivoluzionare le difese in Serie A. Anticipato il PSG, questo giocatore porta con sé non solo talento, ma anche la voglia di brillare nella prossima Champions League. In un’epoca in cui il calcio globale cerca sempre nuove stelle, la sua scelta potrebbe essere la mossa vincente per chi punta in alto. Rimanete sintonizzati!

Un nuovo innesto di qualità in vista della Champions League: può sbarcare subito in Serie A. Spunta l’intreccio suggestivo con il Paris Saint-Germain: la mossa vincente Novità importanti sul fronte calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Una nuova decisione suggestiva in vista della prossima stagione per chiudere subito per il colpo giapponese. Conosciamo tutti i dettagli suggestivi in ottica futura: ecco di chi si tratta. – Lapresse – calciomercato.it Saranno giorni intensi in Serie A per allestire subito rose competitive in vista della prossima edizione di Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, arriva il difensore giapponese: PSG anticipato

Calciomercato Como, pressing costante per acquistare Cristante. Arriva la risposta del centrocampista romanista

Il calciomercato del Como si anima con un pressing costante per ingaggiare Bryan Cristante dalla Roma.

Calciomercato: Lazio, accordo per Sow. Atalanta, arriva Touré e parte Boga

Lo riporta repubblica.it: Il mercato della Lazio continua ad andare al rilento. Maurizio Sarri ha chiesto Daichi Kamada: il giapponese - a lungo bloccato dal Milan prima dell’arrivo di Pulisic - è anche sul taccuino ...

Calciomercato Cagliari: il difensore arriva dalla Premier League!

Da msn.com: L'ultimo nome accostato ai sardi arriva direttamente dall'Inghilterra, scopriamo insieme di chi si tratta<<< Il calciatore in questione milita tra le fila del Leicester. Parliamo di Okoli ...

Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative di oggi

Segnala gianlucadimarzio.com: Piace molto al club e contano di chiudere l’operazione questa notte. Samp interessata anche a Marco Pellegrino, difensore 2002 del Platense. 18:35 – Reggiana, ufficiali gli arrivi di Manolo Portanova ...