Calcio Nations League donne | Azzurre pareggiano con Svezia e sfuma sogno Finals

Le Azzurre di calcio femminile hanno dato il massimo, ma il sogno delle Finals della Nations League svanisce con un pareggio contro la Svezia. Questo 0-0, frutto di una prova di grande maturità , evidenzia la crescita del movimento calcistico femminile in Italia, sempre più competitivo nel panorama internazionale. Le sfide future non mancheranno: il talento e la determinazione delle nostre giocatrici promettono un futuro luminoso!

Nella Nations League donne di calcio le Azzurre pareggiano con la Svezia e sfuma per loro il sogno della Finals. Una prova di grande maturità al cospetto di una corazzata del calcio mondiale. A Parma la Nazionale Femminile pareggia 0-0 con la Svezia, un risultato che alla luce della contestuale vittoria della Danimarca sul Galles (1-0) non permetterà alle Azzurre di concretizzare il sogno Finals di Nations League. Italia in corsa per il secondo posto. Svanito il primo posto del girone, la squadra di Andrea Soncin rimane comunque pienamente in corsa per la seconda piazza. Tutto si deciderà nell’ultima giornata in programma martedì: in caso di vittoria a Swansea (ore 19. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio, Nations League donne: Azzurre pareggiano con Svezia e sfuma sogno Finals

Calcio femminile, le convocate dell’Italia per la Nations League: 35 azzurre in stage a Roma

La Nazionale femminile italiana si riunisce a Roma con 35 azzurre convocante per prepararsi alle ultime sfide di Nations League e ai Campionati Europei 2025.

Cerca Video su questo argomento: Calcio Nations League Donne Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Calendario della fase a leghe della UEFA Women's Nations League 2025; Italia - Svezia in Nations League di Calcio donne 2025: programma, convocate, orario e dove vedere la partita in diretta; Calcio: Nations League donne; Soncin, Con Svezia gara decisiva; Nations League femminile, c'è Italia-Svezia: le azzurre sognano il sorpasso. Soncin: «Vogliamo fare punti». 🔗Cosa riportano altre fonti

Nations League donne; Italia-Svezia 0-0. Addio Finals

Si legge su msn.com: A Parma la Nazionale femminile di calcio pareggia 0-0 con la Svezia, un risultato che alla luce della contestuale vittoria della Danimarca sul Galles (1-0) non permetterà alle Azzurre di concretizzare ...

LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: Soncin schiera dal 1’ Piemonte e Cantore, presenti anche Bonansea e Caruso

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 Le due nazionali stanno scendendo in campo in questo momento. A breve gli inni, poi il calcio d'inizio!

Nations femminile, Italia fermata sullo 0-0 dalla Svezia. Ma buone indicazioni verso l'Europeo

Lo riporta gazzetta.it: Al "Tardini" la squadra di Soncin gioca un bel primo tempo, ma nella ripresa deve stringere i denti. Fallito il tentativo di sorpasso in testa al gruppo ...